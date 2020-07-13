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16:02, 13.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил
Минсельхоз рассказал, почему в Сахалинской области дорогой картофель
Картофель по высоким ценам продолжают продавать в Сахалинской области. Как сообщают в региональном Минсельхозе, причина - ограничение его ввоза из Китая из-за пандемии и валютного курса. В связи с этим, на прилавках был только островной корнеплод, что привело к сокращению запасов до начала сбора раннего картофеля, который начинают только в третьей декаде июля.
Так, в конце июня запасы у сахалинских сельхозтоваропроизводителей позволяли продавать картофель только в собственных торговых сетях. Сегодня он в малых объемах есть в магазинах АО "Совхоз Южно-Сахалинский" и СПК "Соколовский" областного центра по цене 40 рублей за 1 кг.
"Сегодня картофель производства Азербайджана, Пакистана, Израиля, Египта, поставляется из Москвы и регионов Сибири. Небольшие объемы ввозят из Краснодарского края. В этом случае на формировании цены влияет отпускная цена у поставщиков и высокие транспортные расходы, которые достигают 45 рублей на 1 килограмм продукта. С учетом
закупочной цены, транспортных расходов до Сахалина, погрузо-разгрузочных работ, иных затрат на выполнение логистических операций, а также издержек оптовых предприятий, отпускная цена картофеля в опте составляет от 110 рублей. В розничной сети цена формируется с учетом доставки по Сахалину, логистической цепи, издержек предприятий розничной торговли", - рассказали в Минсельхозе.
Вместе с тем, дальнейший рост цен не прогнозируется. Кроме того, совсем скоро начинается сбор сверхранних сортов картофеля АО "Совхоз Южно-Сахалинский", в конце июля собирать ранние сорта картофеля будут АО "Совхоз Южно-Сахалинский", СПК "Соколовский" и фермерские хозяйства.
Ожидается, что первый урожай сверхраннего картофеля ожидается в объеме 145 тонн, раннего - около 420 тонн. Со второй декады августа объемы сбора будут увеличиваться, массовый сбор традиционно начнется в сентябре. Соответственно ценовая ситуация стабилизируется.
Валовой сбор картофеля урожая 2020 года ожидается в объеме 66,7 тысяч тонн, что превысит уровень 2019 года почти на 1 тысячу тонн, отмечают в профильном ведомстве.
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