Минсельхоз рассказал, почему в Сахалинской области дорогой картофель

Картофель по высоким ценам продолжают продавать в Сахалинской области. Как сообщают в региональном Минсельхозе, причина - ограничение его ввоза из Китая из-за пандемии и валютного курса. В связи с этим, на прилавках был только островной корнеплод, что привело к сокращению запасов до начала сбора раннего картофеля, который начинают только в третьей декаде июля.

Так, в конце июня запасы у сахалинских сельхозтоваропроизводителей позволяли продавать картофель только в собственных торговых сетях. Сегодня он в малых объемах есть в магазинах АО "Совхоз Южно-Сахалинский" и СПК "Соколовский" областного центра по цене 40 рублей за 1 кг.

"Сегодня картофель производства Азербайджана, Пакистана, Израиля, Египта, поставляется из Москвы и регионов Сибири. Небольшие объемы ввозят из Краснодарского края. В этом случае на формировании цены влияет отпускная цена у поставщиков и высокие транспортные расходы, которые достигают 45 рублей на 1 килограмм продукта. С учетом

закупочной цены, транспортных расходов до Сахалина, погрузо-разгрузочных работ, иных затрат на выполнение логистических операций, а также издержек оптовых предприятий, отпускная цена картофеля в опте составляет от 110 рублей. В розничной сети цена формируется с учетом доставки по Сахалину, логистической цепи, издержек предприятий розничной торговли", - рассказали в Минсельхозе.