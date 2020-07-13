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16:32, 13.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским молодым родителям расскажут, как открыть свой книжный магазин

Молодым родителям Сахалинской области расскажут, как открыть свой книжный магазин. Беседу проведет владелица интернет-магазина Нина Будагова. Мероприятие состоится в рамках проекта "Успешная мама" в сквере библиотеки 16 июля в 13.00. Об этом сообщили в пресс-службе сахалинской областной библиотеке.

Предпринимательница поведает о совмещении работы с воспитанием детей, а также поделится, как найти в плотном графике время для чтения и расскажет о своих любимых книгах.

Предварительная запись по телефону +7 (4242) 45-25-28.

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