6 мусорных мешков в 240 литров убрали активисты на "Горном воздухе"
Акция по уборке территории от мусора состоялась на эко-тропе «Северное кольцо» в воскресенье, 12 июля. Активисты вывезли с территории 6 мусорных мешков общим объемом в 240 литров.
Всего в акции приняли участие 15 человек, среди которых сотрудники СТК "Горный воздух" и жители города, неравнодушные к проблемам окружающей среды. Протяженность отрезка для уборки составила 9 км. Борцы за чистоту не ограничились эко-тропой. Помимо запланированной территории, участники очистили от мусора дорогу в районе лыжероллерной трассы и водохранилища. Подобные мероприятия проводятся с 2018 года и стали для сахалинцев традиционными.
Сотрудница СТК "Горный воздух" Анастасия Ульянова призывает горожан бережнее относиться к местам отдыха и присоединяться всем желающим к акции.
- Сегодня мы полностью очистили территорию. Надеюсь, что отдыхающие сохранят этот результат и нам не придется повторно очищать данный участок. Ответственность за то, что мы оставим будущему поколению, лежит на всех нас, – поделилась Анастасия.
Приятным завершением акции стало чаепитие, организованное для активистов представителями СТК "Горный воздух", сообщили в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.
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