Тихоокеанское
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15 Июля 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Газ должен появиться в селе Петропавловском до 1 августа

Газ должен появиться в селе Петропавловском до 1 августа

Глава Сахалинской области раскритиковал работу администрации Анивского района в связи с затягиванием сроков ввода в эксплуатацию газопровода. Голубое топливо ждут владельцы около 200 частных домов. 

Сдача объекта затягивается в течение последних нескольких месяцев. Крайней датой ранее ставили 15 мая. Позже анивская администрация запросила передвинуть срок на 1 июля. Но и тогда ситуация не была разрешена, говорят в правительстве региона.

– Это недопустимо. Работу необходимо выполнять в четко обозначенные и поставленные сроки. Люди давно ждут газ в своих домах. Проводите служебное расследование, наказывайте виновных и наконец вводите объект, – обратился к районному руководству Валерий Лимаренко. 

По словам главы муниципалитета Артема Лазарева, одной из главных причин сложившейся ситуации стала неготовность пакета документов для передачи в Ростехнадзор. На их основе ведомство должно выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Документы отправили 10 июля. Как только Ростехнадзор проведет все необходимые проверки, газопровод начнет работать и домовладения будут подключать к сети. Срок, обозначенный местной администрацией, - 1 августа. 

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