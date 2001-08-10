Газ должен появиться в селе Петропавловском до 1 августа

Глава Сахалинской области раскритиковал работу администрации Анивского района в связи с затягиванием сроков ввода в эксплуатацию газопровода. Голубое топливо ждут владельцы около 200 частных домов.

Сдача объекта затягивается в течение последних нескольких месяцев. Крайней датой ранее ставили 15 мая. Позже анивская администрация запросила передвинуть срок на 1 июля. Но и тогда ситуация не была разрешена, говорят в правительстве региона.

– Это недопустимо. Работу необходимо выполнять в четко обозначенные и поставленные сроки. Люди давно ждут газ в своих домах. Проводите служебное расследование, наказывайте виновных и наконец вводите объект, – обратился к районному руководству Валерий Лимаренко.

По словам главы муниципалитета Артема Лазарева, одной из главных причин сложившейся ситуации стала неготовность пакета документов для передачи в Ростехнадзор. На их основе ведомство должно выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Документы отправили 10 июля. Как только Ростехнадзор проведет все необходимые проверки, газопровод начнет работать и домовладения будут подключать к сети. Срок, обозначенный местной администрацией, - 1 августа.