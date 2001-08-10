Валерий Лимаренко поблагодарил волонтеров, которые участвовали в поисках Вики Тепляковой
Валерий Лимаренко поблагодарил волонтеров и всех неравнодушных сахалинцев, которые участвовали в поисках Вики Тепляковой. Глава региона сегодня встретился с представителями сахалинского подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «СОВА».
В общей сложности к спасательному отряду примкнули более 500 волонтеров. Добровольцы круглосуточно на протяжении четырех дней занимались поисками пропавшей 8-летней девочки. Многие из них спали всего по несколько часов. В надежде спасти ребенка они прочесали многие километры в окрестностях Южно-Сахалинска и за его пределами. Эти поиски стали одними из самых масштабных за последние несколько лет.
– К огромному сожалению, все закончилось трагически. Но все равно в вашем лице я хочу поблагодарить всех волонтеров, кто присоединился к поискам Вики. В нашей области живут по-настоящему неравнодушные люди. Работа поисковиков очень значима и ценна, поэтому мы хотим предложить усилить сотрудничество. Областные власти готовы оказывать вам всяческое содействие, чтобы помогать в поиске пропавших людей, – сказал Валерий Лимаренко.
Руководитель поисково-спасательного отряда Евгения Тучкова рассказала, что «СОВА» в островной области существует с 2015 года. Отделения работают не только в Южно-Сахалинске, но и в Охе, Тымовском, Смирных, Холмске, сейчас планируют открыть их в Корсакове и Долинске.
На счету добровольцев – огромное количество операций по спасению пропавших людей, в том числе детей и подростков. В постоянном активе отряда – 30 человек. 28 волонтеров прошли обучение по программе поиска пропавших людей, сегодня идет набор новой группы добровольцев.
«СОВА» работает в тесном контакте с правоохранителями, региональными агентствами – по делам ГО и ЧС и по делам молодежи, а также с министерством образования области.
– Когда поступает сигнал, у нас норматив – 50 минут на сборы. Уже через полчаса с момента сообщения 30 человек на всю ночь вышли искать Вику. Потом дали людям два часа отоспаться. И утром начали поиски снова. В первый же день к этой группе присоединились сотни человек, – поделилась Евгения Тучкова.
Во время разговора губернатор спросил о том, какая помощь требуется поисковикам. Волонтёры рассказали, что у них нет штаба, где они могли бы собираться. Также поисковики попросили помочь с приобретением шатра-палатки для работы в полевых условиях и цветного принтера.
Валерий Лимаренко поручил первому заместителю губернатора Сахалинской области - руководителю администрации губернатора и правительства
Сергею Байдакову взять эти вопросы на контроль и скорейшим образом их решить.
Отметим, что сегодня в Сахалинской области для помощи правоохранительным органам сформирована система предупреждения происшествий и выявления нарушителей. Это, в частности, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», система «112», кнопки вызова экстренной помощи, установленные на улицах Южно-Сахалинска.
В свою очередь, в Управлении МВД России по Сахалинской области отметили, что в этот раз им удалось выйти на след преступников благодаря анализу изображений с установленных в городе камер.
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