На СТК «Горный воздух» продолжаются плановые регламентные работы
Канатная дорога на СТК «Горный воздух» закрыта для проведения ежегодных плановых регламентных работ до конца июля. Эти мероприятия направлены на обеспечение бесперебойного функционирования комплекса в наступающем зимнем сезоне.
Безопасность и техническая исправность объектов инфраструктуры являются одним из главных приоритетов в работе «Горного воздуха». Поэтому профилактическими работами занимаются специалисты СТК «Горный воздух» совместно с представителями компании «Doppelmayr-Russia», которая является лидером по качеству и технологиям в сфере строительства канатных дорог.
«Doppelmayr» имеет производственные площадки, а также филиалы по сбыту и сервисному обслуживанию в 50 странах мира. Непосредственно в России «Doppelmayr-Russia» обслуживает 150 канатных дорог, в том числе, и СТК «Горный воздух».
- На данный момент проводится ревизия роликовых балансиров на линейных опорах. Это регламентная работа, которую нужно выполнять по прошествии определённого срока эксплуатации. С начала выполнения работ на канатной дороге уже заменили два редуктора, - поясняет главный инженер ОАУ «СТК «Горный воздух» Александр Кокшаров.
Работы проводятся со всеми гарантийными обязательствами, оригинальными запчастями. Контролирует процесс технический руководитель сервисной службы «Doppelmayr-Russia» Антон Бартенев.
Специалистам СТК «Горный воздух» и «Doppelmayr-Russia» предстоит большой объем трудоемких работ. Роликовые балансиры весом 3600 кг находятся на опорах, наименьшая высота которых 5 метров, а наивысшая отметка составляет 24 метра. Их нужно демонтировать и спустить вниз при помощи грузоподъемного механизма. Кроме того, необходимо демонтировать канат, весящий порядка пяти тонн.
- Благодаря такой профилактике, которую проводят специалисты, мы увеличиваем время бесперебойного функционирования канатной дороги, - продолжает Александр Кокшаров.
На сегодняшний день работы идут в плановом режиме. По словам представителей компании «Doppelmayr-Russia», они укладываются в срок. Поэтому уже в августе жители и гости островной столицы смогут подняться на СТК «Горный воздух» на канатной дороге, сообщили в пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.
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