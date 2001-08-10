Первый урожай сахалинского картофеля собрали островные аграрии

Сегодня труженики АО «Совхоз Южно-Сахалинский» собрали первые 300 килограммов картофеля суперранних сортов созревания. Техника и люди вышли в поля на неделю раньше обычного с целью проверить степень зрелости клубней.

Урожай направлен в собственную торговую сеть предприятия. Теперь в зависимости от объемов собираемого урожая картофель ежедневно будут направлять по торговым объектам.

Стоит отметить, что цена на картофель – 60 рублей за кг. К концу июля коллективы СПК «Соколовский» также выйдут на сбор ранних сортов картофеля. Массовая уборка начнется в сентябре. С увеличением объемов урожая стоимость будет снижаться, сообщили в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.