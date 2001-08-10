Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2020
Сегодня 04:05
71,13|80,62|42,89
Следы медведя обнаружили у лыжероллерной трассы в Южно-Сахалинске
13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодную воду не отключат в Южно-Сахалинске сегодня вечером

Холодную воду не отключат в Южно-Сахалинске сегодня вечером

Холодную воду не отключат в Южно-Сахалинске сегодня вечером, 14 июля. Об этом сообщил мэр областного центра в своем Instagram.

"Из-за аварии на электросетях сразу несколько районов находятся без света, работают ремонтные бригады. Я понимаю, что отключение холодного водоснабжения для нас - вынужденная мера и она связана с подключением большого участка нового водовода в рамках ремонта Компроспекта", - отметил Сергей Надсадин.

По словам мэра, отсутствие электроэнергии доставило сахалинцам ряд неудобств. По этой причине приняли решение не усугублять ситуацию и пока не отключать людям воду.

Напомним, ранее сообщалось, что ограничения должны были действовать с 1:.00 14 июля до 14:00 15 июля.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?