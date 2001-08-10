Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2020
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12:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

О кибермошенничестве расскажут сахалинцам

О кибермошенничестве расскажут сахалинцам

Видеолекторий "Безопасность детей в цифровом пространстве: правила поведения и родительский контроль" стартует на YouTube-канале областной библиотеки.

Как рассказали в пресс-службе СахОУНБ, в рамках лектория освещаются основные проблемы, с которыми могут столкнуться дети в процессе освоения виртуального пространства. В частности, связанные с кибермошенничеством, травлей в интернете, распространением нежелательного контента и вредоносного программного обеспечения.

Из первой лекции родители узнают об основных опасностях, подстерегающих ребёнка в сети, и о том, как защитить его от кибербулинга.

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