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12:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
О кибермошенничестве расскажут сахалинцам
Видеолекторий "Безопасность детей в цифровом пространстве: правила поведения и родительский контроль" стартует на YouTube-канале областной библиотеки.
Как рассказали в пресс-службе СахОУНБ, в рамках лектория освещаются основные проблемы, с которыми могут столкнуться дети в процессе освоения виртуального пространства. В частности, связанные с кибермошенничеством, травлей в интернете, распространением нежелательного контента и вредоносного программного обеспечения.
Из первой лекции родители узнают об основных опасностях, подстерегающих ребёнка в сети, и о том, как защитить его от кибербулинга.
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