О кибермошенничестве расскажут сахалинцам

Видеолекторий "Безопасность детей в цифровом пространстве: правила поведения и родительский контроль" стартует на YouTube-канале областной библиотеки.

Как рассказали в пресс-службе СахОУНБ, в рамках лектория освещаются основные проблемы, с которыми могут столкнуться дети в процессе освоения виртуального пространства. В частности, связанные с кибермошенничеством, травлей в интернете, распространением нежелательного контента и вредоносного программного обеспечения.

Из первой лекции родители узнают об основных опасностях, подстерегающих ребёнка в сети, и о том, как защитить его от кибербулинга.