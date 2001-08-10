Сахалинцев приглашают очистить от мусора берег озера Буссе

Сахалинцы могут поучаствовать в экологической акции "Вода России". В ее рамках все желающие очистят от мусора берег озера Буссе в Корсаковском районе.

Волонтеров обеспечат средствами индивидуальной защиты, инвентарем, питьевой водой и перекусом. Организаторы рекомендуют взять с собой непромокаемую обувь.

Как сообщили в областном правительстве, всех, кто не сможет добраться самостоятельно, доставят до Буссе автобусом. Добровольцы должны сообщить о своем желании принять участие до полудня 15 июля. Заявки принимают по телефону 55-62-37.

Сбор участников состоится в субботу, 18 июля, в 8:45 на парковке у здания № 39в на Компроспекте в Южно-Сахалинске.

Акция в Береговом начнется в 11:20 на восточной окраине села. Уборка продлится до 14:00. Возвращение в областной центр запланировано к 16:30.

Если погода будет плохая, то мероприятия перенесут на другой день.