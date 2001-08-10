Газомоторная техника пополняет автопарк МУП «Завод стройматериалов им. Федотова»

Техника на газомотороном топливе активно пополняет автопарк МУП «Завод строительных материалов им. Федотова». Уже сегодня на базе муниципального предприятия функционируют гудронатор и два эвакуатора для спецтехники на газомоторных двигателях.

В скором времени в эксплуатацию специалистов завода стройматериалов перейдут газомоторные малотоннажные автомобили «Соболь», произведенные на Горьковском автомобильном заводе. Они предназначены для обслуживания ремонтных бригад и бригад по содержанию городских улиц, перевозки инвентаря и дорожного оборудования.

Кроме того, в нынешнем году автопарк завода пополнится еще четырьмя единицами автотранспорта в газомоторном исполнении. Это будут грузовики и два тротуарных пылесоса. Все машины отечественного производства. Машины приобретаются на средства городского бюджета.

Также на базе муниципального предприятия продолжается начатая в прошлом году работа по переводу имеющейся бензиновой спецтехники на газ. Газифицируются автомобили «ГАЗ» и «УАЗ», срок эксплуатации которых не превышает семи лет. В этом году на газ переведут 14 единиц техники: грузовики, применяемые для уборки и содержания города, при ремонте городских улиц.

Однако стоит отметить, что большая часть автопарка муниципального предприятия имеет дизельные двигатели (грузовые машины, спецтехника). Их перевод на газ практически не возможен.

- Стоимость переоборудования таких машин путем замены двигателя и установки газобаллонного оборудования делает процедуру экономически не целесообразной. Поэтому данную проблему мы решаем иначе. При ежегодном обновлении автопарка и, соответственно, покупке техники приоритет отдается либо двухтопливным, либо газомоторным машинам российского производства. Эксплуатация газомоторной техники имеет много положительных сторон. В первую очередь — это, конечно, экономия стоимости топлива, что сегодня очень важно. Газ — экологичен, следовательно, значительно снижается количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, - рассказал директор МУП «Завод строительных материалов им. Федотова» Алексей Римша.

Все водители и механики муниципального предприятия, работающие с газомоторной техникой, в обязательном порядке проходят обучение. Ресурсная база областного центра позволяет проводить обучение без длительного отрыва от производства.

Нет проблем и с заправкой газомоторной спецтехники. Сегодня потребность в топливе покрывает единственная заправочная станция на севере города. Однако в скором времени будет введена в эксплуатацию вторая, которая находится в непосредственной близости от обеих производственных баз завода стройматериалов на ул. Железнодорожной.