Подросток с Южно-Сахалинска украл в школьной раздевалке дорогие наушники

Следователи Южно-Сахалинска завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже.

Установлено, что подросток, находясь в спортивном зале школы, пока все дети занимались физкультурой, зашел в раздевалку, чтобы что-нибудь украсть. В одном из рюкзаков он нашел беспроводные наушники, стоимостью 12 900 рублей и забрал их себе.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.