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15:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Подросток с Южно-Сахалинска украл в школьной раздевалке дорогие наушники
Следователи Южно-Сахалинска завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже.
Установлено, что подросток, находясь в спортивном зале школы, пока все дети занимались физкультурой, зашел в раздевалку, чтобы что-нибудь украсть. В одном из рюкзаков он нашел беспроводные наушники, стоимостью 12 900 рублей и забрал их себе.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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