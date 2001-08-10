Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2020
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Следы медведя обнаружили у лыжероллерной трассы в Южно-Сахалинске
15:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Подросток с Южно-Сахалинска украл в школьной раздевалке дорогие наушники

Подросток с Южно-Сахалинска украл в школьной раздевалке дорогие наушники

Следователи Южно-Сахалинска завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже.

Установлено, что подросток, находясь в спортивном зале школы, пока все дети занимались физкультурой, зашел в раздевалку, чтобы что-нибудь украсть. В одном из рюкзаков он нашел беспроводные наушники, стоимостью 12 900 рублей и забрал их себе. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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