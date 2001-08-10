Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2020
Сегодня 04:06
71,13|80,62|42,89
Следы медведя обнаружили у лыжероллерной трассы в Южно-Сахалинске
16:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Следы медведя обнаружили у лыжероллерной трассы в Южно-Сахалинске

Сахалинцев просят соблюдать осторожность при занятиях спортом на свежем воздухе. Это связано с тем, что на лыжероллерной трассе в районе гостиницы "Санта" обнаружили следы медведя.

Руководство школы зимних видов спорта обратилось в министерство экологии Сахалинской области. Ведомство направило группу охотоведов для обследования местности.

Как напоминают в региональном Минспорта, с июня по начало августа медведи наиболее агрессивны и вероятность их выхода к населенным пунктам максимальна. По рекомендации Минэкологии, островитянам следует ограничить посещение лесов и территорий, которые являются средой обитания косолапых.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?