Следы медведя обнаружили у лыжероллерной трассы в Южно-Сахалинске

Сахалинцев просят соблюдать осторожность при занятиях спортом на свежем воздухе. Это связано с тем, что на лыжероллерной трассе в районе гостиницы "Санта" обнаружили следы медведя.

Руководство школы зимних видов спорта обратилось в министерство экологии Сахалинской области. Ведомство направило группу охотоведов для обследования местности.

Как напоминают в региональном Минспорта, с июня по начало августа медведи наиболее агрессивны и вероятность их выхода к населенным пунктам максимальна. По рекомендации Минэкологии, островитянам следует ограничить посещение лесов и территорий, которые являются средой обитания косолапых.