Более 280 тысяч учебников закупили для сахалинских школ
159 школ островного региона в преддверии нового учебного года пополнят свои библиотечные фонды. Из областного бюджета на эти цели было выделено 120 миллионов рублей.
– На сегодняшний день поставка новой учебной литературы в регион завершена. Сейчас книги передаются в районы. К 1 сентября каждый ребенок будет обеспечен комплектом учебников, – отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Школьники получат книги в бесплатное пользование. Старшеклассники обязаны сдать их в библиотеку после экзаменов, остальные – по завершении учебного года.
Ребятам из начальных классов предоставят сразу два комплекта учебников – для школьных уроков и для занятий дома. Все приобретенные для школ Сахалина и Курил учебники соответствуют новым ФГОС.
Региональное министерство образования закупает литературу по заявкам муниципалитетов, которые формируются, исходя из запроса школ. Каждое учебное заведение анализирует свой библиотечный фонд, и в зависимости от износа книг и срока их службы, обновляет его.
Отметим, в Сахалинской области ведется поэтапный переход на новые образовательные стандарты. В прошлом году библиотечный фонд островных школ пополнился новой учебной литературой на 240 миллионов рублей. Было закуплено более 350 тысяч комплектов.
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