Сахалинцев снова обязуют носить медицинские маски

С завтрашнего дня, 16 июля, посещать торговые точки, зрелищные и публичные мероприятия в Сахалинской области можно будет только при наличии средств защиты.

Требование носить маску в общественных местах обязательно к исполнению уже несколько месяцев. Однако Роспотребнадзор обратил внимание, что все чаще стали встречаться факты, когда люди игнорируют эти правила. Кроме того, и в самих общественных местах не всегда требуют с посетителей обязательного исполнения мер.

Следить за соблюдением требований будут представители органов власти. В региональных ведомствах составлены списки сотрудников, которые имеют право проводить проверки и составлять административные протоколы в случае выявления фактов нарушения масочного режима.

Невыполнение правил во время действия режима повышенной готовности влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа. Денежное наказание для островитян – от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Контролирующие органы будут проверять соблюдение не только масочного режима, но и иных мер, установленных в указе губернатора – например, рассадку в кафе, средства дезинфекции.