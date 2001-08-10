Тихоокеанское
информационное агентство
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Детский развлекательный центр открылся на Кунашире

Детский развлекательный центр открылся на Кунашире

Детский развлекательный центр открылся на Кунашире 11 июля. Его руководитель Юлия Ли приехала на Курилы из Южно-Сахалинска. 

- Шла я к этому проекту давно. Приехав на Кунашир, я увидела, что для детей здесь еще мало заведений, мало развлечений. И вот мы арендовали помещение, оборудовали его, а 11 июля открылись. Мы со своими помощниками организовали несколько зон для девочек и для мальчиков. Это комната Lego (с 5 лет и выше), у нас есть костюмерная, комната Монтессори для самых маленьких, когда дети начинают развиваться (завязывать шнурки, замки и т д). Есть также лабиринт. Мы постарались, чтобы детям разных возрастов было здесь интересно. Планируем развивать далее и детское кафе. Приглашаем жителей Кунашира посетить наш детский центр.

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