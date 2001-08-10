Перекресток Сахалинской и Амурской в Южно-Сахалинске закроют для проезда этой ночью

Рисовать "вафельницу" будут этой ночью на пересечении улиц Сахалинской и Амурской в областном центре. Для этого перекресток полностью закроют для проезда с 23.00 15 июля до 05.00 16 июля.

Как отмечают в городской мэрии, до конца нынешней недели при благоприятных погодных условиях подобную разметку планируют нарисовать на перекрестке улиц Ленина и Сахалинской.