Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2020
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Городской парк приглашает принять участие в турнире «Семейные старты»

Городской парк приглашает принять участие в турнире «Семейные старты»

Семейный турнир по преодолению полосы препятствий состоится на «Тропе развлечений» городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина 18 июля с 11:00 до 13:00.

Проверить свои силы смогут все желающие. Для участия приглашаются команды от трех и более человек. Возраст детей не ограничивается и остается на усмотрение родителей. Но стоит помнить, взрослые несут полную ответственность за юных участников.

Активное времяпрепровождение, отличное настроение и призы гарантированы.

Все вопросы и запись команд на турнир проводится по номеру телефона: 8 (924) 1926013 (Александр Николаевич).

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