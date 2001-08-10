Городской парк приглашает принять участие в турнире «Семейные старты»

Семейный турнир по преодолению полосы препятствий состоится на «Тропе развлечений» городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина 18 июля с 11:00 до 13:00.

Проверить свои силы смогут все желающие. Для участия приглашаются команды от трех и более человек. Возраст детей не ограничивается и остается на усмотрение родителей. Но стоит помнить, взрослые несут полную ответственность за юных участников.

Активное времяпрепровождение, отличное настроение и призы гарантированы.

Все вопросы и запись команд на турнир проводится по номеру телефона: 8 (924) 1926013 (Александр Николаевич).