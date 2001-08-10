Разработчик вакцины от COVID-19 назвал сроки ее готовности
Вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания и получит соответствующее разрешение на использование в медицинских учреждениях к середине августа. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».
В центре рассчитывают, что процесс регистрации вакцины продлится до 2–4 августа, после чего еще некоторое время займет процедура получения в Росздравнадзоре отдельного разрешения на гражданский оборот. «Ну, вот где-то числа 14–15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», — отметил он.
Как сообщил Гинцбург, к середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, а гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. Директор института пояснил, что в процессе использования вакцины в гражданском обороте будет вестись наблюдение за пациентами, получившими препарат. Он уточнил, что если у людей появятся какие-то побочные эффекты, то Минздрав имеет право отозвать разрешение.
Ученый предположил, что частные компании начнут производить вакцину от коронавируса в начале-середине сентября. По его словам, сейчас идут переговоры с частными предприятиями насчет того, как максимально быстро можно передать им и технологию, и все необходимые компоненты для производства. «Чтобы они стартовали начиная с 1 сентября, допустим, или с середины сентября. А у них возможности на порядок, а то и на два порядка по выпуску данной вакцины больше», — заявил Гинцбург.
Одновременно с этим, как уточнил директор института, идет работа по созданию логистических цепочек для доставки лекарства в медицинские учреждения. Об этом пишет РБК.
Испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 17 июня в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко в Москве. В каждом из них приняли участие 38 добровольцев. Как ранее сообщили в Минздраве, в университете испытывали вакцину в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу готовится на месте, а в госпитале — жидкую вакцину для внутримышечного введения.
В июне Александр Гинцбург сообщил, что для перехода к массовой вакцинации населения необходимо выпустить 50–70 млн доз. Тогда он предположил, что прививать россиян могут начать предстоящей осенью.
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