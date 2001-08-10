Творог с кишечной палочкой привезли на Сахалин из Волгоградской области

Эксперты Россельхознадзора протестировали в лаборатории творог марки ООО «Любимый город», привезенный на Сахалин из Волгоградской области.

В пробах обнаружили кишечную палочку. По данным специалистов, уровень бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) был превышен в нем 250 раз, что является нарушением технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции".

"Возможной причиной нарушений требований техрегламента стало несоблюдение технологии производства и нарушение санитарно-ветеринарных правил на производстве. Кроме того, способствовать нарастанию микрофлоры могло несоблюдение правил хранения и транспортировки продукции", - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Результаты исследований внесли в государственные информсистемы "Веста" и "Сирано". Далее их направили в Центральный аппарат, территориальные управления Россельхознадзора и иные заинтересованные ведомства.

Владельцу продукции отправят информационные письма о необходимости изъятия из оборота некачественной продукции.