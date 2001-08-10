Концепции развития территорий 4, 7, 8 микрорайона Южносахалинцы смогут сравнить по критериям
Концепции развития территорий 4, 7, 8 микрорайона горожане смогут сравнить по критериям. Основные показатели, по которым будет проводиться разъяснительная работа с жителями микрорайонов, определила инициативная группа на очередной встрече в СахГУ на Коммунистическом проспекте, 33. С их помощью южносахалинцы могут наглядно сравнить будущую комфортность проживания и выбрать лучшую концепцию.
Как рассказал советник мэра Южно-Сахалинска Владислав Фролов, встречи проводятся в рамках подготовки к информированию граждан по развитию архитектурного облика областного центра. 5 отдельных концепций, которые разрабатывались российскими и международными компаниями, будут представлены в сравнении по 8 критериям.
В их перечне — планируемое процентное увеличение количества проживающего населения вместе с коэффициентом увеличения площади жилья по отношению к прежней; размещение социальных объектов, в том числе общеобразовательных учреждений; высотность многоквартирных домов; соотношение жилой площади к нежилой (например, коммерческой, общественно-деловой); решение вопросов с парковочными местами в той или иной концепции; увеличение проницаемости территории; соотношение площадей рекреации к общей площади микрорайона.
- В процессе работы мы поняли, что горожанам непросто рассказывать в целом о проекте, ведь не у каждого имеется специализированное образование, позволяющее полностью понять преимущества и недостатки каждой концепции. Для того, чтобы людям было проще ориентироваться между проектами, активистами были выбраны ключевые показатели, по которым наглядно понятно, насколько комфортно будет жить через 25-30 лет в том или ином микрорайоне. По ним каждый сможет определить наиболее подходящую концепцию развития и сделать свой выбор, - отметил Владислав Фролов.
Напомним, что уже в эту пятницу горожане смогут получить подробности о проектах на специально организованных площадках внутри самих микрорайонов. Первая начнет функционировать уже в эту пятницу, 17 июля, с 17.00 до 20.00 на бульваре Анкудинова. Также работать она будет и в субботу, с 11.00 до 15.00. Подобные места будут организованы на Коммунистическом проспекте, а также в 4-м микрорайоне.
Кроме того, до процедуры опроса будут организованы информационные встречи с выставкой экспозиции в лицее № 1, школе № 123 и ДДЮТ Южно-Сахалинска. Также в городе будут работать пикетные группы и запланирована встреча жителей с представителем оператора проекта развития областного центра, генеральным директором архитектурного бюро RTDA Мариной Лепешкиной.
Отметим, по итогам будут определены две лучшие концепции развития 4, 7 и 8 микрорайонов. Основу для будущей доработки 4 микрорайон выберет отдельно, а 7 и 8 — вместе. В случае, если в результате выбор жителей сойдется на одном проекте, будут дорабатывать только его. В настоящий момент администрацией города определяется ход процедуры проведения опроса. Предполагается, что в нем смогут принять участие только жители данных районов города. Остальные южносахалинцы смогут выразить свое мнение в онлайн режиме.
Ознакомиться с концепциями и направить свои вопросы проектировщикам можно на сайте new-ys.ru. Также на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска работает специальный раздел, где собрана вся подробная информация, а также материалы СМИ, о проектах развития 4, 7 и 8 жилых микрорайонов.
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