Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2020
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Горячую воду отключат в нескольких домах Новоалександровска
10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется без воды почти на сутки

Часть Южно-Сахалинска останется без воды почти на сутки
Жилые дома, административные здания, образовательные и социальные объекты сразу нескольких микрорайонов, районов и укрупненных кварталов Южно-Сахалинска с 18.00 20 июля до 14.00 21 июля останутся без холодной воды. Причина - подключение нового водопровода.
 
Ограничения коснутся:
  • 1, 2, 3, 4 и 10 микрорайонов;
  • 1, 2 и 3 укрупненных кварталов (квадрат улиц Сахалинская — Ленина — Емельянова — Вокзальная);
  • района в квадрате пр. Мира — ул. Сахалинская — ул. Крюкова — ул. Бумажная; 
  • района Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Лермонтова);
  • нового района Дальнего.
"В связи с длительным отсутствием воды, ее подвезут к социальным и образовательным учреждениям, попадающих в зону отключения. На территории города развозить воду будут 7 автоцистерн, две из них — в новом Дальнем.
 
Жителей же областного центра просят заблаговременно запастись водой", - сообщили в мэрии.
 
Напомним, номер телефона диспетчерской службы "Горводоканала": 72-32-40.

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