Южносахалинцев начнут обследовать на новейших УЗИ-аппаратах

Для городской больницы имени Анкудинова закупили пять высокоточных аппаратов УЗИ экспертного класса – три стационарных и два мобильных. Оборудование позволяет медикам выявить даже самые несущественные изменения в человеческом теле, чтобы оперативно оказать необходимую помощь пациенту.

– Эти современные аппараты в буквальном смысле – наши глаза. И они позволяют увидеть даже самые мелкие изменения в тканях, органах и сосудах. То, чего раньше мы не могли рассмотреть, – рассказал заведующий отделением функциональной и ультразвуковой диагностики горбольницы Александр Хан. – Конечно, все это напрямую влияет на эффективность и своевременность оказания медицинской помощи. Новое оборудование не сокращает общее время диагностики. Зато аппарат четче рассматривает мелкие структуры.

В новой технике есть высокоплотные мультичастотные датчики, которые позволяют проводить исследования практически для любых медицинских нужд. Например, их можно применять как в кардиологии и ангиологии, так и при общих медицинских исследованиях.

Одно из главных новшеств в оснащении аппаратов – так называемый «стрейн». Эта технология позволяет видеть деформацию сердечной мышцы – миокарда. Сейчас она применяется во всем мире и считается самой актуальной в ультразвуковых исследованиях.

Среди нового оборудования – не только стационарные, но и переносные аппараты УЗИ. Это легкие устройства, которые применяют для исследования тяжелых больных в палатах реанимации.

– Мы рассредоточили эти аппараты по отделениям, которые занимаются ультразвуковыми исследованиями, – рассказал главный врач больницы Андрей Ширяев. – В частности, это первичный сосудистый центр неврологического отделения, сосудистый центр кардиологического отделения. Переносные аппараты предназначены для реанимации и хирургии, потому что они помогают выполнять некоторые диагностические операции. Медицина не стоит на месте, естественно, она постоянно совершенствуется: модернизируются методы лечения. Все это требует повышения качества диагностики, в частности, ультразвуковой. Производители постоянно улучшают свое оборудование, внедряя новые инновационные методы, а мы стараемся брать их на вооружение.

Напомним, масштабная модернизация сферы островного здравоохранения ведется по поручению главы региона Валерия Лимаренко. Поставки высокотехнологичного оборудования планируются и для других медицинских учреждений региона. В ближайшее время в Сахалинской областной клинической больнице запустят на полную мощность современный ангиограф. В онкологическом диспансере готовятся к установке линейного ускорителя. Новое оборудование позволит улучшить качество оказания медицинской помощи жителям региона.