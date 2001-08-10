В городском парке Южно-Сахалинска заработала детская досуговая комната

В городском парке с 15 июля заработала детская досуговая комната, которая располагается в стеклянном павильоне (в районе аллеи Сакуры). Для юных посетителей от 3 до 12 лет она открыта со вторника по субботу с 14:00 до 17:00.

В помещении расположены безопасные игровые модули и комфортные пуфы. Для удобства малышей имеется ковровое покрытие. Ребята, которые только делают свои первые шаги, смогут из мягких модулей с помощью родителей собрать башню. А для детей постарше есть интересные настольные игры, сообщили в городском парке.

В досуговую комнату можно прийти не только поиграть, но и посмотреть любимые мультфильмы. Вход свободный.

Кроме того, стоит отметить, что на территории детского городка в парке со вторника по субботу для детей от 2 до 6 лет проводятся познавательные программы. Специалисты в игровой форме помогают ребятам расширить кругозор, развить творческое мышление и моторику, приобрести новые навыки, сформировать установку на ведение здорового образа жизни и культуру поведения. Мероприятия проводятся с 12:00 до 15:00.

В связи с эпидобстановкой посетителям парка вновь напоминают о необходимости носить маски и придерживаться социальной дистанции. Вход в досуговую комнату без масок запрещен.