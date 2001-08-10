Сергей Надсадин: березы на улице Курильской будут сохранены
Деревья, попадающие в зону работ по благоустройству ул. Курильской в Южно-Сахалинске, будут максимально сохранены. Такое решение принял мэр областного центра Сергей Надсадин. Получив ряд обращений в своих социальных сетях от местных жителей, он лично сегодня приехал в данный район.
Напомним, в самое ближайшее время начнется активная стадия работ по реконструкции участка ул. Курильской от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. В рамках муниципального контракта подрядной организации предстоит заменить дорожное полотно, а также обустроить пешеходную зону и установить уличное освещение.
Стоит отметить, что вопрос ремонта данной улицы назрел давно. В качестве подготовительного этапа в 2019 году здесь были проведены работы по замене сетей водопровода и бытовой канализации. В начале года МКП «Горархитектура» был разработан проект благоустройства указанного участка ул. Курильской.
Однако сейчас людей встревожила судьба зелёных насаждений. Активные жители 4 микрорайона попросили мэра максимально сохранить деревья в зоне проведения реконструкции. По словам горожан, они заметили, что сразу несколько десятков берез были помечены для сноса.
- Строители, конечно, поторопились. Рациональное решение по данному вопросу, на мой взгляд, - оставить тротуар только с одной стороны (южной) и максимально сохранить деревья. Что мы и будем делать! В течение недели специалистам МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» предстоит проверить санитарное состояние всех берез, которые растут в зоне благоустройства. В случае выявления зараженных деревьев, в целях безопасности они будут ликвидированы, - сказал Сергей Надсадин.
Кроме того, градоначальник заверил жителей микрорайона, что и при обустройстве пешеходной зоны с южной стороны строители также попытаются максимально сохранить зеленые насаждения. Для этого будут разработаны все возможные пути решения данной проблемы. С итоговым решением ознакомят и жителей микрорайона. На следующей неделе Сергей Надсадин намерен лично ещё раз посетить улицу Курильскую и встретиться с инициативной группой горожан.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:12 Сегодня Часть Южно-Сахалинска останется без воды почти на сутки
09:34 Сегодня 60 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Сахалинской области за прошедшие сутки
- 10:42 Сегодня Авария с участием пьяного водителя без прав произошла в Холмске
11:32 Сегодня «Единая Россия» обсудила с лидерами политических партий разных стран мира вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом
09:30 10 Июля Вику Теплякову нашли мертвой в Холмском районе
12:04 10 Июля Вику Теплякову убили в день ее исчезновения, пишет следком
09:34 9 Июля В подвале дома в Южно-Сахалинске взорвался кислородный баллон
15:04 9 Июля Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
13:42 18 Июня Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра
12:32 18 Июня Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?