Сергей Надсадин: березы на улице Курильской будут сохранены

Деревья, попадающие в зону работ по благоустройству ул. Курильской в Южно-Сахалинске, будут максимально сохранены. Такое решение принял мэр областного центра Сергей Надсадин. Получив ряд обращений в своих социальных сетях от местных жителей, он лично сегодня приехал в данный район.

Напомним, в самое ближайшее время начнется активная стадия работ по реконструкции участка ул. Курильской от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. В рамках муниципального контракта подрядной организации предстоит заменить дорожное полотно, а также обустроить пешеходную зону и установить уличное освещение.

Стоит отметить, что вопрос ремонта данной улицы назрел давно. В качестве подготовительного этапа в 2019 году здесь были проведены работы по замене сетей водопровода и бытовой канализации. В начале года МКП «Горархитектура» был разработан проект благоустройства указанного участка ул. Курильской.

Однако сейчас людей встревожила судьба зелёных насаждений. Активные жители 4 микрорайона попросили мэра максимально сохранить деревья в зоне проведения реконструкции. По словам горожан, они заметили, что сразу несколько десятков берез были помечены для сноса.

- Строители, конечно, поторопились. Рациональное решение по данному вопросу, на мой взгляд, - оставить тротуар только с одной стороны (южной) и максимально сохранить деревья. Что мы и будем делать! В течение недели специалистам МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» предстоит проверить санитарное состояние всех берез, которые растут в зоне благоустройства. В случае выявления зараженных деревьев, в целях безопасности они будут ликвидированы, - сказал Сергей Надсадин.

Кроме того, градоначальник заверил жителей микрорайона, что и при обустройстве пешеходной зоны с южной стороны строители также попытаются максимально сохранить зеленые насаждения. Для этого будут разработаны все возможные пути решения данной проблемы. С итоговым решением ознакомят и жителей микрорайона. На следующей неделе Сергей Надсадин намерен лично ещё раз посетить улицу Курильскую и встретиться с инициативной группой горожан.