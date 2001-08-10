Юная сахалинская гимнастка выиграла сертификат на тренировочные сборы в крупнейшем центре гимнастики. Мелисса Муляренко стала обладателем сертификата на участие в тренировочных сборах центра гимнастики главного тренера национальной сборной Ирины Винер-Усмановой. По результатам онлайн сборов выявили 5 лучших участниц, которые получили возможность бесплатно потренироваться во дворце гимнастики.

Сборы проходили в онлайн формате, благодаря чему стало возможно участие более 200 гимнасток со всей России. Девочки ежедневно тренировались в различных направлениях художественной гимнастики. Именитые тренеры преподавали спортсменкам хореографическую, танцевальную и предметную подготовку. Растяжка и развитие гибкости, элементы тела и общая физическая подготовка - также вошли в программу занятий.

8-летняя Мелисса занимается художественной гимнастикой в ОГАУ «ФК «Сахалин» с 4 лет, по словам тренера Инны Тишкиной, юная спортсменка проявляет на тренировках ответственность, терпеливость и артистичность.

- Работать с Мелиссой одно удовольствие, всегда получаешь отклик на замечания, – рассказала президент областной федерации художественной гимнастики и тренер «ФК «Сахалин» Инна Витальевна. - Хочу также отметить, что значительной частью успеха гимнастки является вовлеченность ее семьи в процесс развития.

Помимо Мелиссы, подобные поощрения получили спортсменки разных возрастных категорий из Санкт-Петербурга, Волгограда, Симферополя и города Волжский. Использовать сертификат на участие в сборах юная сахалинка сможет в любую из сезонных смен текущего года.

Стоит отметить, что дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой самый крупный специализированный центр гимнастики в мире. Он вмещает около четырех тысяч зрителей и подходит для проведения соревнований международного уровня.