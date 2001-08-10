В Невельске пройдет районный праздник День Сивуча
В Невельске пройдет районный праздник День Сивуча. На мероприятие, которое состоится 25 июля в рекреационном парке (новая набережная) по улице Береговой приглашаются невельчане и гости города. С 12.00 территория рекреационного парка превратится во множество интерактивных площадок для взрослых и детей. На празднике все желающие получат возможность не только весело провести время, но и раскрыть свои таланты на мастер-классах: «Морские мотивы» (правополушарное рисование); «Мой сивуч» (фетровые арома игрушки); «Вторая жизнь пластика»; «Национальный оберег» и мега-раскраска «Сивучи». Аквагримеры украсят гостей забавными масками на любой выбор.
В честь Дня Сивуча пройдет акция «Сивуч – горд и вечен», по результатам которой можно будет получить на память значок или магнитик с символом города - сивучем.
С 12.00 до 13.00 пройдет детская развлекательная программа, для тех, кто готов рискнуть и отправиться навстречу настоящим приключениям с азартом «Морская душа» и проявить свои творческие таланты в музыкальном караоке. С 13.00 до 14.30 состоится показ музыкального театрализованного представления «Сивучонок Росник и его друзья», после чего можно будет проявить смекалку и находчивость в командном квесте «Сокровища пиратов» по мотивом шоу Форт Боярд.
В 15.30 пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса «Сивуч – символ Невельского района» и квеста «Сокровища пиратов». С 16.00 до 18.00 детей и взрослых ожидает семейная развлекательная программа - «Игровой БУМ»; Шоу мыльных пузырей; шоу «Заморозка»; Научное шоу «Сумасшедший профессор» и спортивные состязания «Мои рекорды».
С 19.30 до 22.30 состоится вечерняя музыкальная программа с участием танцевальных коллективов, зажигательного диджея, вокального дуэта «Дежавю», фокусника-иллюзиониста и шоу светящихся барабанов. Завершится День Сивуча в 22.30 праздничным фейерверком от компании ООО «Горняк - 1».
Кроме того, с 22 по 25 июля в центральной модельной библиотеке состоится выставка-конкурс рисунков, декоративно прикладного творчества «Сивуч - символ Невельского района».
Для любителей активного отдыха с 25 по 27 июля пройдёт открытый турнир по парусному спорту.
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