Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2020
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15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Обновленная «вафельница» появится на перекрестке Сахалинская-Ленина

Обновленная «вафельница» появится на перекрестке Сахалинская-Ленина

Обновленная разметка «вафельница» в ночь на 17 июля появится на перекрестке Сахалинская-Ленина в областном центре.

Работы будут проводиться в период наименьшей интенсивности движения - с 23.00 16 июля до 05.00 17 июля. Для нанесения разметки перекресток полностью закроют, сообщили в администрации города.

Напомним, аналогичные работы в ночь на 16 июля были проведены на перекрестке улиц Сахалинская и Амурская.

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