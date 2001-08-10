Обновленная «вафельница» появится на перекрестке Сахалинская-Ленина

Обновленная разметка «вафельница» в ночь на 17 июля появится на перекрестке Сахалинская-Ленина в областном центре.

Работы будут проводиться в период наименьшей интенсивности движения - с 23.00 16 июля до 05.00 17 июля. Для нанесения разметки перекресток полностью закроют, сообщили в администрации города.

Напомним, аналогичные работы в ночь на 16 июля были проведены на перекрестке улиц Сахалинская и Амурская.