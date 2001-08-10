Почти 500 домов построили сахалинцы с начала года

Сотрудники Сахалинстата подготовили материал о жилищном строительстве на островах.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, из введенных в эксплуатацию зданий - 84,2% составляют здания жилого назначения. С начала этого года ввели в эксплуатацию 1635 новых благоустроенных квартир общей площадью 124,8 тысяч "квадратов", что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за полгода наибольшие объемы жилищного строительства в Южно-Сахалинске – 65,3% от общего объема введенного жилья, в Анивском городском округе – 17,1%, в Корсаковском городском округе – 3,7%. Наибольший темп роста введенного жилья по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдался в Александровск-Сахалинском районе, также увеличился ввод жилья в Анивском, Смирныховском, Тымовском, Южно-Курильском городских округах и в Южно-Сахалинске.

Значительно уменьшился ввод жилья по сравнению с первым полугодием 2019-го в Курильском, Долинском, Холмском и Невельском районах.

Почти половина введенного в эксплуатацию жилья (49,3%) люди построили за свои деньги иди заемные. Всего 496 домов площадью 61,5 тысяч квадратных метров. Средняя площадь жилых домов в январе - июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась со 104,7 до 123,9 "квадратов".