Почти 500 домов построили сахалинцы с начала года
Сотрудники Сахалинстата подготовили материал о жилищном строительстве на островах.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, из введенных в эксплуатацию зданий - 84,2% составляют здания жилого назначения. С начала этого года ввели в эксплуатацию 1635 новых благоустроенных квартир общей площадью 124,8 тысяч "квадратов", что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Так, за полгода наибольшие объемы жилищного строительства в Южно-Сахалинске – 65,3% от общего объема введенного жилья, в Анивском городском округе – 17,1%, в Корсаковском городском округе – 3,7%. Наибольший темп роста введенного жилья по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдался в Александровск-Сахалинском районе, также увеличился ввод жилья в Анивском, Смирныховском, Тымовском, Южно-Курильском городских округах и в Южно-Сахалинске.
Значительно уменьшился ввод жилья по сравнению с первым полугодием 2019-го в Курильском, Долинском, Холмском и Невельском районах.
Почти половина введенного в эксплуатацию жилья (49,3%) люди построили за свои деньги иди заемные. Всего 496 домов площадью 61,5 тысяч квадратных метров. Средняя площадь жилых домов в январе - июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась со 104,7 до 123,9 "квадратов".
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