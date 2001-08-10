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16:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Горячую воду отключат в нескольких домах Новоалександровска
Горячую воду отключат в домах Новоалександровска завтра, 17 июля. Причина - плановый ремонт оборудования котельной в рамках подготовки к зиме.
Ограничение будет введено с 9:00 до 16:00 по адресам:
- ул. Горького, дома: 5, 5а, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25а, 26, 26а, 30, 31
- пер. Железнодорожный, дома: 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 18а, 20, 20а,
- ул. 2-я Комсомольская, дома: 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25
- ул. 2-я Красносельская, дома: 12, 12а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34
- ул. Мичурина, дома: 1, 3, 5, 7, 9, 11
- ул. 30 лет Победы, дома: 1, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 7б, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, ДОУ № 30, СОШ № 32
"Сахалинская коммунальная компания" просит с пониманием отнестись к временным неудобствам. Получить дополнительную информацию можно по телефонам диспетчерской службы компании: 72-30-13, 72-33-89.
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