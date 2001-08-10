Южно-сахалинских родителей просят повысить контроль за времяпрепровождением детей
Городской департамент образования продолжает работу с родителями южно-сахалинских школьников по повышению контроля за детьми, организацией их летнего отдыха и занятости.
На сегодняшний день в областном центре функционируют 32 пришкольных лагеря. Оздоровительная площадка действует при Дворце детско-юношеского творчества, бесплатная - при «Кванториуме» гимназии №3. Новым пространством для организации досуга на каникулах стал лагерь дневного пребывания при центре «Теремок» городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
Сейчас идет активный набор на предстоящую смену в пришкольных лагерях. В департаменте образования организована горячая телефонная линия по летнему отдыху юных горожан. По телефонам: 312-688 (доб.4), 312-653 в рабочие часы можно получить всю необходимую информацию.
Специалисты обращают внимание родителей на то, что без надлежащего контроля возникают риски угрозы жизни и здоровья несовершеннолетних. Особенно это касается детей младшего школьного возраста. Так, сейчас правоохранительные органы совместно с администрацией Южно-Сахалинска ведут проверку информации, появившейся в социальных сетях от одной из жительниц нового района Дальнего. Женщина сообщила в мессенджерах, предположительно, о случае преступных действий в отношении несовершеннолетних.
В очередной раз сотрудники департамента образования просят родителей принять все меры предосторожности, усилить контроль за детьми и подростками, провести с ними разъяснительные беседы о том, какую опасность могут представлять незнакомые люди, а также нахождение на стройках и отдаленных от жилых массивов объектах.
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