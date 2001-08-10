Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2020
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Участок улицы Фархутдинова закроют в Южно-Сахалинске в воскресение
09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине зарегистрировано 59 новых случаев Covid-19

На Сахалине зарегистрировано 59 новых случаев Covid-19

В Сахалинской области 59 новых случаев коронавируса, сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко:

30 - обратившиеся с ОРВИ,
29 - контактные по ранее заболевшим. 
 
Выписано 23 человека. 
 
По состоянию на 16 июля в Сахалинской области 1677 случаев заболевания, 770 человек выписано с выздоровлением, 907 проходят лечение.

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