В Южно-Сахалинске открылась третья электрозаправка. На выезде из планировочного района Новоалександровск установили зарядную станцию для электромобилей. Чтобы «заправить» экологичное авто, нужно только установить приложение на смартфон.

Первая станция появилась в феврале на территории торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл», вторая – на парковке в парке имени Гагарина.

В ближайшие месяцы разместят еще 10 заправок. Несколько из них установят по пути из Южно-Сахалинска в Корсаков, Долинск, Холмск, Невельск. У автолюбителей появится возможность путешествовать на электрокарах по югу Сахалина. В перспективе число зарядных станций планируется увеличить до 200.

– Правительство области ставит амбициозные задачи в сфере распространения экологически чистого транспорта. Губернатор поручил в десятки раз увеличить темпы работы в этом направлении до конца 2020 года. Сейчас мы ведем переговоры со множеством компаний, которые готовы развивать инфраструктуру. Но самое главное, что автовладельцы довольны тем, что такие станции появились, – отметил министр энергетики Сахалинской области Герман Тютюков.

Первые три электрозаправки в Южно-Сахалинске установила компания «Техторг».

– Изначально мы планировали разместить третью станцию в центре Южно-Сахалинска, но потом поменяли концепцию. Заправка необходима не только в городе, но и на выезде. Это актуально для поездок на более дальние расстояния, – отметил директор предприятия Антон Батюк.

Владельцы электрокаров отмечают не только отсутствие вредных выбросов, но и существенную экономию на топливе. Тариф составляет 3 рубля за одну минуту подзарядки, в среднем требуется 10-40 минут.

– Я езжу на машине каждый день и трачу 1,5 тысячи рублей в месяц. На бензине за эти деньги и четыре дня не покатаешься, – поделился владелец Nissan Leaf Константин Манеев.

Реализация проекта проходит по инициативе Валерия Лимаренко в рамках программы «Чистые острова». На сегодняшний день в островном регионе зарегистрировано 85 электромобилей. С развитием заправочной инфраструктуры их количество увеличится в разы. Для владельцев экологически чистого транспорта транспортный налог снижен 50 процентов. Сейчас рассматривается вопрос о полной отмене этих платежей.