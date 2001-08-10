Сахалинский реабилитационный центр "Аралия" возобновил прием пациентов. С этой недели учреждение вновь принимает людей на реабилитацию после инсультов, инфарктов и травм.

Ранее из-за пандемии проведение процедур приостановили, работу с больными в особых случаях приходилось проводить на дому. Накопленный за это время клинический опыт и отлаженная маршрутизация позволили "Аралии" и другим медучреждениям региона быстро вернуться к прежнему режиму деятельности.

Одна из первых пациенток после открытия центра – жительница областного центра Дина Трущенко. Весной ей провели эндопротезирование коленного сустава. Операция была сложной: женщина практически все время лежала, боль ушла не сразу. Сотрудники реабилитационного центра занимались с женщиной дома – делали массаж, физиопроцедуры. Результат не заставил себя ждать. Женщина быстро пошла на поправку.

– В "Аралию" я заселилась несколько дней назад. Не поверите, но уже могу ходить сама. Даже палочку забываю порой прихватить. Коллектив очень хороший, все внимательные. Мне врачи сразу сказали, что восстановление после операции будет длительным. Сотрудники центра говорят, что все у меня получится. И я им верю. Занимаюсь лечебной физкультурой. Например, на веломеде помогаю ноге вспомнить движения, – поделилась Дина Трущенко.

Сегодня в "Аралии" около 50 умных тренажеров. Здесь и физкультурный зал, начиненный различными устройствами, гидромассажные ванночки, грязелечебница и известный в области уникальный прибор "Локомат", который может поставить человека на ноги после тяжелых травм.

Инструктор-методист Владимир Ополев с особой гордостью называет аппараты с обратной связью – имитрон, веломед и стабилоплатформу, которая в игровой форме помогает людям восстанавливать координацию движения и вестибулярный аппарат.

Сейчас реабилитационный центр принимает постояльцев только на круглосуточное пребывание. Дневной стационар заработает чуть позже. Все заявки от желающих пройти курс обрабатываются оперативно. Главное изменение в приеме пациентов в условиях пандемии – наличие справки об отрицательном результате анализа на COVID-19.

– По этому поводу все больницы и поликлиники уже уведомили, взаимодействие наладили. Сегодня в "Аралии" курсы проходят уже 10 человек. Некоторые переживали, что из-за самоизоляции упустят время, но, по заключениям специалистов, вынужденный перерыв не отразился на реабилитационном потенциале. Пациенты готовы трудиться дальше. Их состояние удовлетворительное, а мотивация высокая, – подчеркнул исполняющий обязанности заведующего реабилитационным отделением Антон Шапарев.

По его словам, сейчас работники центра корректируют программы для некоторых постояльцев, с которыми занимаются долгое время. "Аралия" развернула все свои мощности, при этом в приоритете – профилактика распространения коронавируса. В помещении регулярно проводят санитарную обработку, контролируют состояние работников и постояльцев. Кроме реабилитационного центра свою работу возобновил и санаторий "Синегорские минеральные воды".