Сквозной проезд по ул. Ленина в районе пер. Мартовский в Южно-Сахалинске будет закрыт завтра ночью. Ограничения продлятся с 23.00 18 июля до 06.00 19 июля.

Как рассказали в мэрии города, подрядчику предстоит здесь провести работы по перекладке теплотрассы. Ремонт проводится в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до оптово-торговой базы.

Объехать ремонтируемый участок можно через ул. Гаражную. В случае быстрого выполнения работ ограничения будут сняты раньше.