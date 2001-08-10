Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2020
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Участок улицы Фархутдинова закроют в Южно-Сахалинске в воскресение
11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд по ул. Ленина в районе пер. Мартовский в Южно-Сахалинске будет закрыт завтра ночью

Сквозной проезд по ул. Ленина в районе пер. Мартовский в Южно-Сахалинске будет закрыт завтра ночью

Сквозной проезд по ул. Ленина в районе пер. Мартовский в Южно-Сахалинске будет закрыт завтра ночью. Ограничения продлятся с 23.00 18 июля до 06.00 19 июля.

Как рассказали в мэрии города, подрядчику предстоит здесь провести работы по перекладке теплотрассы. Ремонт проводится в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до оптово-торговой базы.

Объехать ремонтируемый участок можно через ул. Гаражную. В случае быстрого выполнения работ ограничения будут сняты раньше.

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