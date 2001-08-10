Голубое топливо подорожает в России с 1 августа

Цена на природный газ повысится для населения России с 1 августа на 3%. Соответствующий приказ размещен на портале правовой информации.

Как пишет "Интерфакс", пока не опубликован приказ об индексации цен на газ для промышленности. Однако ранее сообщалось, что решение приняли в отношении обеих категорий – и промышленности, и населения.

Напомним, ФАС еще в начале апреля опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля регулируемых цен на газ "Газпрома" на 3% (вместе с тем, ФАС обратилась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения).

Однако подготовка приказа затянулась и повышения цен с 1 июля 2020 года не произошло.