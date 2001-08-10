Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2020
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Шествия "Бессмертного полка" не пройдут в России 26 июля

Организаторы акции "Бессмертный полк" отказались от ее проведения 26 июля. Об этом сообщает РБК.

По словам сопредседателя центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елены Цунаевой, проведение шествия возможно с использованием масок, перчаток и соблюдения дистанции. Но "это противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями"

Народный артист СССР Василий Лановой предложил провести акцию 9 мая 2021 года. Однако об этом пока говорить рано. Заявки на проведение шествия будут подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

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