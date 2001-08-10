Организаторы акции "Бессмертный полк" отказались от ее проведения 26 июля. Об этом сообщает РБК.

По словам сопредседателя центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елены Цунаевой, проведение шествия возможно с использованием масок, перчаток и соблюдения дистанции. Но "это противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями"

Народный артист СССР Василий Лановой предложил провести акцию 9 мая 2021 года. Однако об этом пока говорить рано. Заявки на проведение шествия будут подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.