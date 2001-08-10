Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2020
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Участок улицы Фархутдинова закроют в Южно-Сахалинске в воскресение
13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Праздник выходного дня "Твой новый Южный" пройдет в областном центре

Праздник выходного дня

Южносахалинцев и гостей города приглашают на праздник выходного дня "Твой новый Южный". Мероприятие пройдет в сквере им. Анкудинова в субботу, 18 июля. Вход свободный.

С 11.00 до 15.00 на специальной площадке все желающие смогут подробнее узнать о концепциях развития территорий 4, 7, 8 микрорайонов. Волонтеры будут раздавать информационные материалы. А на LED-экране по каждому проекту будут представлены видеоролики.

Также запланирована обширная развлекательная программа - выступления творческих коллективов, викторины, флешмобы, мастер-классы и выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного творчества.

Для юных горожан на дорожках сквера расположатся зоны аквагрима, шоу мыльных пузырей и иллюзиониста, а также моделирования из шаров, сообщили в городской администрации.

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