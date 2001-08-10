Теплая погода ожидает сахалинцев в выходные дни
В субботу 18 июля на погоду северной части Сахалина окажет влияние атмосферный фронт с кратковременными дождями, на юге будет преобладать погода без осадков. Температура ночью 11…16°, днем 21…26°, местами на побережьях 15…20°. В воскресенье и в предстоящий понедельник на Сахалине сохранится теплая погода, в долинах воздух прогреется до 25…30°, существенных осадков не ожидается.
В Южно-Сахалинске в выходные существенных осадков не ожидается. Температура ночью 13…15°, днем в субботу 24…26°, в воскресенье до 28°.
Во вторник на севере Охотского моря сформируется область высокого давления, которая в течение недели распространится на Курильские острова. Под влиянием этого антициклона с Охотского моря на Сахалин будет поступать более холодный воздух. В восточной части острова ожидаются туманы, моросящие дожди. Температура ночью 10…15°, днем от 17 до 23°, на востоке преимущественно 12…17°.
На Курильских островах в выходные дни будет преимущественно без осадков. Температура ночью 8…13°, днем 12…17°, на юге при прояснениях до 22°. В отдельные дни предстоящей рабочей недели ожидается небольшой дождь, температура существенно не изменится.
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