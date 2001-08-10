Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2020
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Участок улицы Фархутдинова закроют в Южно-Сахалинске в воскресение
15:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Фархутдинова закроют в Южно-Сахалинске в воскресение

Участок улицы Фархутдинова закроют в Южно-Сахалинске в воскресение
Участок ул. Фархутдинова от ул. Ленина до перекрестка улиц Железнодорожная и 1-я Октябрьская 19 июля будет закрыт для движения транспорта. Ограничения продлятся с 08.00 до 20.00. За это время силами подрядной организации данный участок будет заасфальтирован. В связи с этим объезд ремонтируемого участка будет осуществляться по ул. Железнодорожной, которую временно откроют для организации выезда/въезда в/из города.
 
Работы на указанном участке проводятся в рамках муниципального контракта по строительству ул. Фархутдинова от пр. Мира до ул. Ленина. В связи с большим объемом выполняемых работ, в том числе обустройством круговой развязки, все работы должны быть завершены осенью 2020 года.
 
Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.

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