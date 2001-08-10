Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2020
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16:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В сахалинских кафе теперь можно сидеть за столом не по двое

В сахалинских кафе теперь можно сидеть за столом не по двое

Ограничения на формы обслуживания в ресторанах и кафе сняли в Сахалинской области. Вступил в силу ряд изменений к требованиям, введенным в условиях пандемии, передает островное правительство.

Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного питания разрешено осуществлять деятельность в ранее ограниченных формах обслуживания. Отменено требование по количеству посетителей за столом. При этом сохраняется обязательная расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метра или установка между столами перегородок.

Людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуют соблюдать режим самоизоляции до 6 августа.

Остальные ограничения, введенные в связи с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора, остаются в силе. В частности, запрет на посещение ночных клубов и дискотек, караоке-баров, а также запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других общественных местах продлен до 22 июля.

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