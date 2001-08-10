Представителям коренных малочисленных народов Севера рассказали условия путины
Очередное совещание по вопросам организации проведении лососевой путины прошло в культурно–досуговом центре «Мир». В совещании приняли участие органы, осуществляющие контрольный надзор в сфере рыболовства, и представители коренных малочисленных народов Севера.
Начало летней путины 2020 года для данной категории граждан с 15 июля по 15 августа. В рамках обсуждения, коренным малочисленным народам Севера были разъяснены правила рыболовства, заполнения форм заявок, уведомления выходов и заходов в акваторию залива терпения при осуществлении рыболовства. Также для любителей традиционного рыболовства предполагается ряд ограничений, в количестве разрешенной для ловли рыбы. (105 горбуш и 195 кеты)
Представители надзорных органов сообщили участникам, что согласно закону, желающим отправиться на рыбалку необходимо оформить листы вылова, зарегистрированные в Поронайском отделе СКТУ. При осуществлении рыболовства, в целях обеспечения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, разрешается одна сеть длиной не более 30 м и высотой стенки до 3 м. Сети должны быть обозначены с помощью опознавательных буев или знаков, на которые нанесена информация о наименовании пользователя, осуществляющего добычу. Все рыбаки обязаны при выходе в море при себе иметь документ, удостоверяющий личность, либо копию документа, удостоверяющего личность.
Для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционной хозяйственной деятельности, установлены следующие сроки промысла для Восточно-Сахалинской подзоны:
-залив Терпения (м. Терпения – м. Соймонова) горбуша и кета – с 15.07.2020 г. по 15.08.2020 г., за исключением района от 5-ти км юго-западнее до 5-ти км северо-западнее устья р. Поронай.
Также остается актуальной проблема организации браконьерских групп, работающих под видом общин коренных народов Севера. Представители контролирующих структур, присутствовавших на совете, обратились к присутствующим, с просьбой провести профилактические работы с членами общин для того, чтобы исключить содействие незаконному промыслу.
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