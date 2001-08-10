На 2 недели закрыли участок улицы Чехова в Южно-Сахалинске

Участок улицы Чехова в районе пересечения с улицей Курильской закроют утром, 20 июля. Объезд будет осуществляться по улицам Хабаровской, Дзержинского, Невельского и Амурской.

В планах СКК заменить 50 метров трубопроводов магистральной теплотрассы по улице Чехова. Специалистам ремонтной бригады предстоит смонтировать новые железобетонные лотковые каналы по существующей трассировке, выполнить прокладку трубопроводов и построить новую тепловую камеру. В работе будут использованы современные и энергоэффективные трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции.

Завершить работы по капитальному ремонту тепловых сетей на этом участке планируют к 3 августа, после чего сразу приступят к восстановлению нарушенного благоустройства.

Реконструкция этого участка тепломагистрали позволит увеличить объем подаваемого теплоносителя в южную часть города, улучшит качество теплоснабжения и обеспечит возможность подключения строящихся социальных объектов к системе централизованного теплоснабжения.