Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На 2 недели закрыли участок улицы Чехова в Южно-Сахалинске

На 2 недели закрыли участок улицы Чехова в Южно-Сахалинске

Участок улицы Чехова в районе пересечения с улицей Курильской закроют утром, 20 июля. Объезд будет осуществляться по улицам Хабаровской, Дзержинского, Невельского и Амурской.

В планах СКК заменить 50 метров трубопроводов магистральной теплотрассы по улице Чехова. Специалистам ремонтной бригады предстоит смонтировать новые железобетонные лотковые каналы по существующей трассировке, выполнить прокладку трубопроводов и построить новую тепловую камеру. В работе будут использованы современные и энергоэффективные трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции.

Завершить работы по капитальному ремонту тепловых сетей на этом участке планируют к 3 августа, после чего сразу приступят к восстановлению нарушенного благоустройства.

Реконструкция этого участка тепломагистрали позволит увеличить объем подаваемого теплоносителя в южную часть города, улучшит качество теплоснабжения и обеспечит возможность подключения строящихся социальных объектов к системе централизованного теплоснабжения.

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