Роспотребнадзор разрешит не оставлять чаевые в ресторанах, барах и буфетах
Роспотребнадзор обновил для ресторанов, столовых, буфетов, баров и других заведений общепита правила оказания услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления, опубликованный на regulation.gov.ru.
В новой версии «Правил оказания услуг общественного питания» заведениям запрещается без согласия клиента включать в заказ расходы «комиссии, доплаты, чаевые».
В действующем постановлении сказано, что заведение «не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату», но о каких именно услугах речь, не уточняется.
Обновленные правила должны вступить в силу с 1 января 2021 года, обсуждение проекта постановления идет до 6 августа 2020-го, пишет "Медуза".
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