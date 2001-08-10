Новая волна коронавируса может начаться в ноябре - декабре
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России. Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.
По его словам, к этому времени у многих появится иммунитет к коронавирусу. Кроме того, люди стали серьезнее относиться к рекомендуемым мерам профилактики. Поэтому можно надеяться на то, что новая волна будет слабее, добавил специалист.
Ранее экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман заявил, что новая волна коронавирусной инфекции ожидается в ноябре—декабре. По его словам, эта вспышка COVID-19 совпадет с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ с похожими на коронавирус симптомами. Поэтому заболевших COVID-19 будет сложно отличить от заразившихся другими инфекциями.
В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что новая волна коронавируса «может случиться и завтра», если россияне не будут соблюдать профилактические меры.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение числа новых заболевших COVID-19 в стране позволяет надеяться на отсутствие «острых проявлений» эпидемии в будущем.
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