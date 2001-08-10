60 сахалинцев приняли участие в уборке территории озера Буссе

Сегодня в Корсаковском районе прошел первый этап Всероссийской экологической акции. В масштабной уборке приняли участие 60 человек - представители регионального министерства экологии, лесничеств, бизнеса и волонтеры.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, всех, кто пожелал присоединиться к акции, доставили до озера на автобусах, обеспечили инвентарем, а также средствами индивидуальной защиты.

– На Сахалине акция «Вода России» проходит не первый год. Например, в прошлом году в ее рамках удалось убрать 865 кубометров мусора, мероприятие поддержали более 2,5 тысячи человек, – рассказала директор департамента природных ресурсов министерства экологии Сахалинской области Наталья Колтунович. – Добровольцы наводили порядок по берегам рек и озер, на морских побережьях. Всего в 2019 году было очищено почти 56 км береговой полосы. Надеюсь, в этом году сахалинцы и курильчане так же активно поддержат акцию и вместе нам удастся сделать нашу природу чище.

Большую часть мусора составляют бытовые отходы, которые оставляют после себя отдыхающие. Пустыми бутылками, жестяными банками, упаковкой от пищевых продуктов волонтеры наполнили более 125 мешков. В завершение акции всё вывезли на полигон ТБО.

Следующий этап масштабной уборки планируют провести 1 августа. Министерство экологии приглашает принять участие всех желающих. Подробную информацию о Всероссийской акции можно найти на сайте: https://voda.org.ru/

Напомним, по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе реализуется масштабный проект «Чистые острова». В его рамках с начала года на Сахалине и Курилах ликвидировали более 2 тысяч несанкционированных свалок.