Тихоокеанское
информационное агентство
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13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Освободить некапитальные объекты просят сахалинцев

Освободить некапитальные объекты просят сахалинцев

Администрация Южно-Сахалинска просит владельцев некапитальных объектов (гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки) добровольно освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время.

Городской департамент землепользования напоминает, что если владельцы не освободят участки самостоятельно, то им придется компенсировать понесенные затраты. 

Мэрия просит вывезти постройки, расположенные в Новоалександровске по адресам:

  • южная и северная стороны ул. Науки;
  • восточная и западная стороны ул. Советской;
  • южная и северная стороны ул. 30 лет Победы;
  • южная и северная стороны пер. Железнодорожного;
  • южная и северная стороны ул. 2-я Красносельская;
  • восточная и западная стороны ул. 2-я Комсомольская;
  • южная и северная стороны ул. Северный городок;
  • южная и северная стороны ул. Восточной.

Нестационарные объекты вывезут на охраняемую площадку, расположенную на территории комплекса "Ласточка" (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). Если объекты невозможно будет безопасно перевезти, их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.

Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203).

Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6) и 300-677 (доб. 2).

 

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