Освободить некапитальные объекты просят сахалинцев
Администрация Южно-Сахалинска просит владельцев некапитальных объектов (гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки) добровольно освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время.
Городской департамент землепользования напоминает, что если владельцы не освободят участки самостоятельно, то им придется компенсировать понесенные затраты.
Мэрия просит вывезти постройки, расположенные в Новоалександровске по адресам:
- южная и северная стороны ул. Науки;
- восточная и западная стороны ул. Советской;
- южная и северная стороны ул. 30 лет Победы;
- южная и северная стороны пер. Железнодорожного;
- южная и северная стороны ул. 2-я Красносельская;
- восточная и западная стороны ул. 2-я Комсомольская;
- южная и северная стороны ул. Северный городок;
- южная и северная стороны ул. Восточной.
Нестационарные объекты вывезут на охраняемую площадку, расположенную на территории комплекса "Ласточка" (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). Если объекты невозможно будет безопасно перевезти, их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.
Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203).
Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6) и 300-677 (доб. 2).
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