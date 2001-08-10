Южносахалинцам напоминают о необходимости запастись водой
Холодную воду отключат сразу в нескольких микрорайонах северо-западной части Южно-Сахалинска сегодня, 20 июля, в 18.00. Причина - подключение нового водопровода. Ограничения продлятся до 14.00 21 июля. Жителям напоминают о необходимости запастись водой.
Напомним, под отключение попадают жилые дома, административные здания, образовательные и социальные объекты:
- 1, 2, 3, 4 и 10 микрорайонов;
- 1, 2 и 3 укрупненных кварталов (квадрат улиц Сахалинская - Ленина - Пограничная - Вокзальная);
- районы - пр. Мира — ул. Сахалинская — ул. Крюкова — ул. Бумажная;
- Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Лермонтова);
- Новый район Дальнего.
Длительное ограничение связано с предстоящими масштабными работами по подключению нового магистрального водопровода к существующему в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту Коммунистического проспекта на участке от ул. Вокзальной до пр. Мира. Новый водовод (516 метров) проложили от ул. Ленина до ул. Амурской. От него питается северо-западная часть областного центра — порядка 30 тыс. человек.
В связи с длительным ограничением водоснабжения, подвоз воды будет осуществляться для нужд социальных и образовательных учреждений, попадающих в зону отключения. Так, на территории города развозить воду будут 7 автоцистерн, две из них — в новом микрорайоне Дальнее.
Напоминаем номер телефона диспетчерской службы МКП «Городской водоканал»: 72-32-40.
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