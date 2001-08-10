Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Написать антидопинговый диктант предлагают сахалинцам

Сахалинцам предлагают принять участие в онлайн-диктанте на антидопинговую тематику. Проверить свои знания все желающие смогут 6 августа.

Как отмечают в региональном Минспорта, перед диктантом участникам советуют прослушать короткие онлайн-лекции с 20 июля по 5 августа на платформе GoToWebinar.

Для участия в антидопинговом диктанте нужно сделать три шага:

  • выбрать удобное время (в 10:00 или в 15:00 по мск времени) в период с 20 июля по 5 августа и присоединиться к прослушиванию онлайн-лекций;
  • в удобное время с 01:00 по 15:00 6 августа пройти тест в режиме онлайн;
  • 7 августа узнать свои результаты и правильные ответы на все вопросы теста в прямом эфире.

Все участники диктанта получат сертификат.

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