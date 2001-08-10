Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2020
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают придумать китенку имя

Сахалинцам предлагают придумать китенку имя

Клуб "Бумеранг" и группа помощи морским животным "Друзья океана" представили читателям новеллу, посвященную освобождению косаток из "китовой тюрьмы". Произведение  "Под парусом свободы" создали в веб-формате. Найти книгу можно на сайте www.mmrescue.ru.

История навеяна событиями 2018 года, когда в Охотском море отловили 102 детеныша косаток и белух. Тогда лишь немногие решились встать на защиту китов. Со временем к движению присоединялись все больше единомышленников, и, благодаря совместным усилиям, почти всех отловленных детенышей удалось вернуть в родную среду обитания.

Как сообщили в клубе "Бумеранг", в книге присутствуют мораль, острый сюжет и неожиданная развязка. Ее дополняет научно-популярная составляющая, благодаря чему сахалинцы узнают об особенностях морских млекопитающих, их культурных и семейных традициях. В конце книги приводятся реальные истории плененных косаток.

У всех персонажей из семьи китообразных есть имена, кроме одного китёнка. Юные и взрослые читатели могут принять участие в конкурсе и помочь его назвать. Победителей ждут памятные призы. Варианты принимают до 5 августа включительно по электронной почте oceanfriendsteam@gmail.com. Кроме имени персонажа, в письме необходимо кратко объяснить выбор имени, указать свои данные и контактный телефон.

 

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